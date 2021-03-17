شكرا لقرائتكم خبر عن قريباً.. توقف «واتساب» على هذه الهواتف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
اقترب تطبيق التراسل الفوري “واتساب” من حرمان مستخدمي بعض الهواتف القديمة من استخدامه في المستقبل القريب.
وأوضح موقع “وابيتا إنفو”، المختص في أخبار واتساب، أن التحديث الجديد للتطبيق سيمنع مستخدمي هواتف أيفون القديمة من الحصول على خدماته.
وأكد أن هذا التحديث سيمنع مستخدمي نظام تشغيل iOS 9 أو أقل، والتي تستخدمها هواتف أبل القديمة، من إجراء المكالمات أو الدردشة.
وأضاف أن التحديث يؤثر على هواتف آيفون 4 إس أو ما هو أقدم، والتي تستخدم نظام التشغيل القديم، من التطبيق.
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