مجلس الوزراء السعودي يؤكد أهمية تمديد حظر السلاح على إيران

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا خلال الجلسة التي عقدها المجلس عبر الاتصال المرئي، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وأوضح المجلس أن التأكيد على أهمية تمديد الحظر السلاح على إيران، يأتي "في ظل استمرارها في تزويد ميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة المتطورة والطائرات المسيرة التي تُستخدم في إرهاب اليمنيين، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بطريقة متعمدة وممنهجة"، على حد تعبيره.

وأكد المجلس دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي في اليمن من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار والبدء في عملية سياسية شاملة.

وأعرب المجلس عن تأييد المملكة للجهود الدولية الرامية لضمان عدم تطوير إيران لمنظومة الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.

وعبر المجلس عن رغبة السعودية في جعل منطقة الخليج العربي خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، واحترام استقلال وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.