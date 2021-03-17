شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاعات الجوية السورية تسقط عددا من الصواريخ المعادية فى سماء دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة الإخبارية السورية المملوكة للدولة والوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن الدفاعات الجوية تصدت مساء اليوم الثلاثاء "لعدوان إسرائيلي" في ريف دمشق وأسقطت عددا من الصواريخ في سماء المدينة.

وقالت سانا "الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية".

وأضافت وسائل إعلام أن الانفجارات التي سُمعت في محيط دمشق هي نتيجة تصدي "دفاعاتنا الجوية للعدوان الإسرائيلي على المنطقة الجنوبية".