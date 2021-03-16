شكرا لقرائتكم خبر عن عبر رسائل نصية.. «التعليم» تحذر أولياء الأمور من «التنمر الإلكتروني» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أرسلت وزارة التعليم العام، اليوم الثلاثاء، رسائل تحذيرية لأولياء الأمور بشأن ظاهرة “التنمر الإلكتروني” التي قد تواجه الطلاب والطالبات على المواقع الالكترونية.

وحذرت الوزارة عبر رسائل نصية لأولياء الأمور والمعلمين من ظاهرة التنمر بالطلاب، وحثت الجميع على ضرورة التحدث مع الطلاب والطالبات عن التنمر الإلكتروني وأشكاله وكيفية التصدي له.

وطالبت بالإبلاغ عن أي حالة تنمر يتعرض لها الطلاب والطالبات، وذلك في إطار مساعي التصدي لهذه الظاهرة بشكل عام.