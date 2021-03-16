شكرا لقرائتكم خبر عن هل يلزم حجز موعد لطلب استبدال لوحات مركبة تالفة؟.. «المرور» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح المرور السعودي الإجراءات النظامية المطلوبة في حالة تأثر اللوحات المعدنية للمركبة بحادث. وقالت الإدارة العامة للمرور السعودي إنه في حالة تأثر لوحات المركبة بحادث يقوم قائدها بمراجعة قسم المرور والتقدم بطلب بهذا الشأن؛ وذلك رداً على تساؤل ورد بهذا الشأن لحساب «المرور السعودي» بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وتلقى الحساب تساؤلاً آخر جاء فيه: “هل يلزم حجز موعد لطلب استبدال لوحات مركبة تالفة؟”، ورد حساب المرور: “يلزم حجز موعد لنتمكن من خدمتك”.

كانت هذه تفاصيل خبر هل يلزم حجز موعد لطلب استبدال لوحات مركبة تالفة؟.. «المرور» يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.