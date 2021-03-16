شكرا لقرائتكم خبر عن بين حالات التسمم والسرطان وعلاج أخطر الأمراض.. أسرار وخفايا الأعشاب الطبية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تكثر الأحاديث والأقاويل بشأن الأعشاب الطبية بين الحين والآخر، فهناك من يراها مفيدة وتقي من الأمراض بل وتداوي الكثير منها، وهناك من يحذر من خطورة تناولها دون استشارة طبيب لما تسببه من أمراض خطيرة أبرزها السرطان والتسمم وتؤدي في النهاية إلى الوفاة.

وسلط الدكتور جابر القحطاني خبير العقاقير الطبية، الضوء على العديد من الأعشاب الطبية شائعة الاستخدام، مفجرا العديد من المفاجآت بشأن أضرارها التي تصل إلى حد الموت.

وخلال لقائه في برنامج “في الصورة” المذاع عبر فضائية “روتانا خليجية” حذر خبير العقاقير الطبية، من خطورة تناول الأعشاب الطبية بدون استشارة الطبيب أو المختص، خاصة أن بعض الأعشاب تسبب التسمم وهناك حالات وفاة بسبب تناول أعشاب بطريقة خاطئة.

كل دواء عشبي سام

وشدد “القحطاني” على خطورة الأدوية العشبية مؤكدا أن أعراضها لا تظهر إلا بعد أعوام.

وقال “القحطاني”: “التداخلات التي توجد في طب الأعشاب شيء مخيف، الناس يموتون وما يدرون إنهم ماتوا من الأعشاب لأن الأعراض ما تظهر إلا بعد سنة أو سنتين وبعضها 3 سنوات مثل السرطان”.

وأضاف: “كثير من الأعشاب تسبب السرطان بنسبة 100% ، وباختصار كل دواء عشبي اعتبره سام لأن النبات العشبي فيه مواد خطيرة ولكن أين توجد الخطورة ومتى وكم الكمية”.

بذرة عين الديك

وروى القحطاني موقفاً حدث بالفعل عن بذور مشهورة اسمها “عين الديك”، وقال: “في يوم من الأيام واحد في الجزيرة كتب: “عين الديك يا وزير الصحة قتل زوجتي”.

وتابع: “اتصل بي وزير الصحة “الشبكشي” وقال:”يا دكتور أبغاك تشوف عين الديك هذي ومن وين يجيبوها” ورحت أنا على أسواق العويس ووجدتها نصها أحمر ونصها أسود، مثل الخرز حلو شكلها ومغري حتى للأطفال وكانوا في أفريقيا يلبسون بناتهم أساور وعقود منها”.

وأكمل: “رحت لهم وأخذتها وسألتهم كيف تبيعونها قالوا تأخذها النساء بعد الولادة ، هذي البذور سامة حيث أن حبتين أو 3 منها كافية أن تقتل الشخص، وتباع بسهولة كبيرة عند العطارين”.

واستطرد قائلا: “ثم أرسلت وزارة الصحة مندوبين وقالت روحوا كل العطارات اجمعوا لنا كل هذه البذور وراحوا وجمعوها ثم رجعت للعطارين بعد أسبوع قالوا رجعوها لنا نسترزق منها هاذول ما جونا”.

وأشار إلى أنه من الأخطاء الكبيرة مقولة أن الدواء العشبي إذا ما نفعك ما هيضرك كما قال له معالج شعبي في مداخلة هاتفية على الإخبارية ، ورد عليه قائلاً : “قلت له تعال عندي بعطيك حبتين من عينك الديك وربع ساعة وأنت تفرفر قدامي”، مؤكدا أن النباتات العشبية خطيرة جداً وسامة.

عشبة الرمرام القاتلة

روى الدكتور جابر القحطاني، قصة مريضة توفيت بعد 12 يوماً ، وذلك بعد أن وصف لها أحد المعالجين الشعبيين عشبة “الرمرام” . وقال القحطاني خلال برنامج “في الصورة” على روتانا خليجية: ” كان هناك امرأة منومة بمستشفى الملك عبدالله (الحرس الوطني) ، وكانت لديها مشكلات بالمعدة وتأخذ دواءاً لذلك ، وعندما خرجت من المستشفى قابلتها إحدى زميلاتها ووصفت لها معالجاً شعبياً مشيرة إلى أنه سيعطيها وصفة بدلاً من علاج المستشفى” .

وأضاف القحطاني: ” ألقت المرأة بالدواء في القمامة، وذهبت للمعالج الشعبي وأعطاها نبات “الرمرام” ، وبعد 4 أيام بدى عليها إصفرار في العيون، فذهبت للمستشفى وأخبرت الطبيب أنها أخذت نبات الرمرام .” وأشار إلى أنه عندما راجع تأثير نبات الرمرام، وجد أنه يدمر الكبد ويتوفى من يأخذه خلال 12 يوماً، وبالفعل توفيت المرأة بعد 12 يوماً . وأكد القحطاني، أن هناك 12 نوعاً من نبات الرمرام ونوع واحد فقط منه هو السام.

الخروع القاتل

وحذر خبير العقاقير الطبية، الدكتور جابر القحطاني، من خطورة بذور الخروع مؤكدة أنها سامة وخطيرة.

وروى القحطاني خلال برنامج ” في الصورة ” قصة طفل في محافظة الخرج أخذ حبتين من بذور الخروع معتقدًا أنها “فستق” .

وأضاف: ” ذهبت أسرة الطفل به إلى المستشفى ولكنه توفي، بسبب المادة السامة الموجودة بها “، مشيرا إلى أن استخراج زيت الخروع الآمن ” عملية معقدة “.

وأوضح القحطاني أن بذور الخروع يتم استخراج مادة “الريسين” السامة منها، وهي مادة قاتلة تستخدم في الحروب.

وعن الطريقة الآمنة لاستخراج زيت الخروع من البذور، قال القحطاني إنه يتم تكسير البذور ثم يتم غليها، بعد ذلك تظهر على سطح الماء طبقة دهنية يتم كشطها، ثم يتم تكرار غلي البذور حتى لا تظهر أي طبقة بيضاء، وهذه الطبقة هي المادة السامة.

أعشاب تحارب كورونا

أجاب خبير العقاقير الدكتور جابر القحطاني، على سؤال حول كيفية تقوية الجهاز المناعي حال أصيب الإنسان بفيروس كورونا المستجد.

وقال القحطاني: ” الحبة السوداء جيدة جدًا، وعليها دراسات تؤكد أنها ترفع الجهاز المناعي، وفيها شفاء” .

وأوضح القحطاني أن البعض يستخدمون الحبة السوداء بشكل خطأ ما يعرضهم للخطر، لأنها تحتوي على مادة طائرة وتكون عديمة فائدة حال تعرضها للحرارة.

وأضاف: ” 7 حبات فقط من الحبة السوداء، لها التأثير الدواء، يمكن أن تؤخذ عن طريق وضعها مع معلقة عسل، أو وضعها في تمرة ومضغها ” مشيرًا إلى أن تناول الحبة السوداء قد يكون خطراً إذا أخذت بأكثر من 7 حبات .

وأشار إلى أن جميع المواد المضادة للأكسدة تقوي المناعة حال الإصابة بكورونا، مثل: الحلبة، و” النخوة ” والتي من ضمنها الكمون – الكراوية – الينسون – الشمر، والينسون النجمي.

هل “الشيح” و”الكينا” علاج حقيقي لفيروس كورونا؟

وأوضح القحطاني في لقائه مع عبدالله المديفر، أن هناك نباتين لعلاج فيروس كورونا وهما الشيح ولكن ليس أي شيح، مشيرا إلى أن المملكة بها 4 أنواع مختلفة من الشيخ، موضحاً أن النوع المقصود هو الشيح الصيني والذي يسمى ” ارتيميزا” واستخرجوا منه مركب لعلاج الملاريا ويقضي عليها مائة بالمائة.

وأضاف أن هناك “الكوروكلين” المستخدم لعلاج “كوفيد19” وهو مستخرج من نبتة “الكينا” وثبت أن للمركبين نتائج جيدة مع المصابين فيروس كورونا، لكن ليس علاج يقضي على الفيروس.

5 علاجات طبيعية لجرثومة المعدة

وتطرق القحطاني خلال حديثه عن جرثومة المعدة، لافتا إلى أنها عبارة عن ميكروب يصيب المعدة ويسبب قرحة وفي حالة عدم علاجها تصيب صاحبها بسرطان المعدة.

وأكد أن هناك 3 مضادات حيوية تقضي على جرثومة المعدة شريطة الاستمرارية في تناول العلاج، وفي حالة عدم الاستجابة هناك أدوية عشوبية يمكنها علاج الجرثومة وهي (الثوم، المستقى، المرة، البصل، العسل).

علاج القولون

ورداً على سؤال ماهي الوصفة الناجعة لعلاج أمراض “القولون”؟، أكد القحطاني أن القولون يضم 5 أمراض وهي (القولون الهضمي، القولون التقرحي، القولون العصبي، مرض كورون، سرطان القولون) ولابد من تشخيص المرض قبل الشروع في العلاج.

وأشار إلى أن القولون الهضمي يمكن علاجه عبر تناول (النانخة والكراويا) أما القولون العصبي فيعالج من خلال نبات الأرطة بعد طحنه وإضافته للزبادي ويأكل قبل وجبة العشاء يوميا مع شرب شاي البابونج.

وتطرق لمرض الكورون في القاولون وهو أصعبهم حيث يبدأ من الحنجرة وينتهي بنهاية المستقيم، مشددا على ضرورة سرعة علاجه قبل أن يتسبب في ثقب القولون.

سرطان المستقيم

وقال القحطاني، خلال حلقة برنامج في الصورة مع الإعلامي عبدالله المديفر: “إن عشب الحلتيت على سبيل المثال من أخطر ما يمكن، ويسبب سرطان المستقيم، وألغي من الطب البشري منذ 40 عاما، وبات يستخدم فقط في الطب البيطري”.

وأضاف أن وزارة الصحة فسحت أكثر من 2000 مركب طبي عشبي، ولا يعرف الأطباء عنها شيئاً، وليست في قوائم وصفاتهم الدوائية للمرضى، لأنهم لم يدرسوها في كليات الطب.

المعادن القاتلة

حذر خبير العقاقير، من خطورة زيادة بعد المعادن في الجسم، قائلا: “زيادة هذه المعادن في جسمك تقتلك”

وكشف القحطاني من 4 معادن تشكل خطرا كبيرا على صحة الإنسان وقد يصل الأمر لأنها تقتله مباشرة.

وقال القحطاني إن هذه المعادن الأربعة هي “الزئبق والزنك والرصاص والزرنيخ” واصفا إياها بالخطيرة جدا.

وأوضح أنه يوجد نوعين آخرين من المعادن وهما “الكادميوم و البلاديوم” لكنهما أقل خطورة من الأربعة المذكورين.

وبين خبير العقاقير أن هذه المعادن الأربعة إذا تناولها الإنسان لا تضعف مناعته فقط بل قد تقتل مباشرة عند زيادتها في الجسم.

أسئلة شائعة

أوضح الدكتور جابر القحطاني، أفضل شيء يبدأ الإنسان في تناوله يوميا . مشيرا إلى أن الأفضل تناول عصير طازج .

ورد القحطاني على سؤال بشأن أفضل شيء يبدأ الإنسان به يومه إذا كان تمر أو عسل أو تفاح، بقوله: “من الأفضل أن يبدأ الإنسان يومه بتناول عصير الجزر أو البرتقال أو الليمون وبعد ذلك يمكن أن يبدأ بالطعام الطبيعي”.

وأشار خلال رده على استفسارات مغردي تويتر إلى أن: “ظهور الشيب في شعر الرأس أمر وراثي وليس له علاقة بالغذاء، مؤكدا أن المكملات الغذائية لا تسبب الوفاة إذا كانت معتمدة”.

وأضاف أن مرض السكر ليس له علاج ولكن يوجد أعشاب تساعد على تخفيضه منها نبات “الحلبة وجاكاس وجيمنيمة والكسبرة والقرفة”.