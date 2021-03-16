لمدة 15 يوما... الجزائر تمدد الحجر الصحي في 16 ولاية

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح بيان للوزارة الأولى (رئاسة الوزراء)، أن الحجر يمتد من الساعة العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا من اليوم التالي، بحسب صحيفة "النهار".

© REUTERS / Ramzi Boudina

ووفقا لبيان الحكومة الجزائرية فإن قرار التمديد سوف يشمل ولايات: الجزائر العاصمة وأدرار وباتنة وبسكرة والبليدة وتبسة وتلمسان وتيزي وزو وجيجل وسيدي بلعباس وقسنطينة ومعسكر وورقلة ووهران والوادي وتقرت.

في المقابل استثنى القرار 42 ولاية من إجراءات الحظر على رأسها: الشلف، الأغواط، أم البواقي، بجاية، بشار، البويرة، تمنراست، تيارت، الجلفة، سطيف، سعيدة، سكيكدة، عنابة، قالمة، الـمدية.

وأعلنت وزارة الصحة في الجزائر، اليوم الثلاثاء، تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 115540 حالة. كما أعلنت تسجيل 5 وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3045.