السعودية.. حقيقة إصابة متلقي لقاح كورونا بجلطات دموية

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة، أنها لم تتلقَ أي بلاغات لحالات جلطات دموية أو حالات تخثر لدى المستفيدين بسبب استخدام لقاحات فيروس كورونا، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وأشارت الهيئة إلى أن عدد الجرعات المعطاة من لقاحات كورونا في المملكة، بلغ أكثر من مليونين وثلاثمئة ألف جرعة حتى الآن.

وأوضحت الهيئة أنها تتابع سلامة اللقاحات المتوفرة في المملكة بشكل متواصل من خلال متابعة ودارسة حالات الأعراض الجانبية والأدلة العلمية والبيانات المتوفرة حولها محليا ودوليا بالتنسيق مع الجهات الصحية والرقابية.

كما تتابع الهيئة سلامة اللقاحات مع الشركات المصنعة ووزارة الصحة والجهات الرقابية الدولية من خلال عضويتها في الائتلاف الدولي للجهات الرقابية على الأدوية(ICMRA) .

وحثت الهيئة جميع أفراد المجتمع والممارسين الصحيين على إبلاغ "المركز الوطني للتيقظ" عن الأعراض الجانبية للقاحات عبر الرابط التالي: (https://ade.sfda.gov.sa/Covid/CovidRequest) أو عن طريق وسائل الإبلاغ التالية: الرقم الموحد للهيئة 1999، وبريد المركز الوطني للتيقظ ([email protected])، وتطبيق الهيئة العامة للغذاء والدواء "طمني".