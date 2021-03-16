الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك" إن "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية أطلقت من فوق الاراضي المحتلة باتجاه اهداف عسكرية سورية في المنطقة الجنوبية".

وأوضح مراسلنا بدمشق أن "الدفاعات الجوية السورية المسؤولة عن حماية العاصمة، بدأت قرب الساعة العاشرة من ليل اليوم بالتصدى لأهداف معادية جنوبا".

وأشار إلى أن "عملية التصدي لا زالت مستمرة حتى الآن".

وأكد المصدر الأمني أن "صواريخ (م ط)، أسقطت حتى الآن عددا من الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى أهدافها، مشيرا إلى أن العدوان تركز على بعض المواقع بين ريفي دمشق الجنوبي الغربي والقنيطرة.

وتابع "سبق العدوان تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي فوق شريط فض الاشتباك بين الجيشين السوري والإسرائيلي (خط برافو) بريف القنيطرة".

وختم المصدر بأن "الوحدات المختصة تعمل حاليا على تقييم الأضرار الناجم عن العدوان بعد توقفه".

وبدورها ذكرت

الأنباء السورية أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الصواريخ في سماء دمشق.