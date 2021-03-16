شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال شمال القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى اندلعت فى بلدة كفر عقب، شمال القدس المحتلة.

وأفاد مسؤول الإعلام فى بلدية كفر عقب رائد حمدان - لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من فتحة أحدثتها جرافة عسكرية فى جدار الفصل العنصرى المحيط بها، ما أدى لاندلاع لمواجهات أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز بكثافة صوب المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.