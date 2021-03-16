اوقفوا “زعيق” منتقدي التحكيم

الكويت - هبة التوبجي - ما إن نتقدم خطوات في مجال ما، إلا وينبري هواة الزعيق بالهراء اعتقادا منهم، أن ما يطرحونه هادف بناء، وفي هذا اساءة للمنجز من قبل أشخاص غير متخصصين لا هدف لهم إلا البحث عن الشهرة حتى وإن كان الضحية منجز من منجزاتنا، وهنا يجب التوقف والمحاسبة وبقوة، لكي نحمي المستقبل المشرق من أمثال هؤلاء المتشدقين.

ما أن تنتهى مباريات كرة القدم في الدوري السعودي إلا ويبدأ الحديث عن حكام المباريات؛ ونرى معظم البرامج الرياضية تخصص جزءً من برنامجها للحديث عن الحكم وأخطاؤه التي وقع فيها.

وهنا تبرز عدة أسئله ما الهدف من استعراض أخطاء الحكام ، هل هو من أجل سل السيف على الحكم واستعراض العضلات عليه و عد أخطاءه ؟

أم الهدف هو زياده الإحتقان والتعصب الرياضي لدى الجماهير الرياضية ، وتأكيد أن فريقهم خسر بسبب أخطاء الحكم ؟

أم الهدف تشجيع الأندية على إصدار بيانات اعلامية مستهلكة وأن سبب الخسارة حكم المباراة ؟

أم الهدف أن يكون هناك مصدر دخل إضافي لبعض الحكام من هذه البرامج ؟

يا أيها المهتمون بالشأن الرياضي يجب على الجميع أن يقف صفاً واحداً مع حكامنا ومساندتهم فكل حكام العالم يخطئون وفي جميع الدوريات ، ولكن لدينا أول شماعة للخسارة الحكم لم يعطينا حقنا ، وليت من ينتقد الحكام في تلك البرامج كانت أخطاؤهم بسيطه في حقبتهم التحكيمية بل إن أغلبهم ارتكب أخطاء جسيمه لا تنسى مع مرور الوقت وتقادم الزمن ، فكيف يتقبل الحكم النقد من حكم معتزل أخطاؤه أكثر فداحه والان يتصيد أخطاء الآخرين بل ويقيمهم .

أن جماهيرنا الرياضية أصبح لديها من الوعي في قوانين كرة القدم الكثير ولا تحتاج لمحلل تحكيمي يبينها ، وأن مثل هذه البرامج تزيد التعصب الرياضي والاحتقان الجماهيري ، وكره بعض الأندية بسبب بيان أخطاء الحكم وأنها صبت لمصلحه فريق على آخر .

إذا أردنا لحكامنا التميز والابداع والتألق فيجب علينا أن نقف معهم وأن نبتعد عن تصيد أخطائهم فهناك لجنة خاصة بهم هي من تبين لهم أخطائهم وتعالج المشاكل الموجوده في التحكيم .

أنني كلي أمل في أن يتم التنسيق بين وزارة الرياضة ووزارة الاعلام في أن يتم إيقاف مثل هذه الفقرات وأن نترك الحكم يتفرغ للتحكيم وليس لمتابعة النقد والتصيد بعد كل مباراة