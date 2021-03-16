"عمدة مدينة أمريكية".. مصرية ضمن أكثر 20 امرأة متميزة حول العالم

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "البيان"، مساء اليوم الثلاثاء، أن هيئة التحالف الأمريكي للتعدد العرقي بولاية إلينوي، برئاسة داني ديفيس، عضو مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، اعتبرت أن هذا التكريم هو اعتراف بالقيادة الملهمة لماري ألكسندر ومبادراتها الرائدة، وهو ما يأتي ضمن الاحتفالات بيوم المرأة العالمي.

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ونقلت الصحيفة على لسان العمدة ماري ألكسندر:

إن هذا التكريم يشرفني كامرأة مصرية مقيمة بالولايات المتحدة.

وأكدت بسطا حرصها في كافة المحافل على إبراز انتمائها لبلدها الأصلي، مشيرة إلى أنها تستعد لزيارة مصر قريبا، ومعها فوج سياحي من الأمريكيين للتعرف على أهم المعالم الشهيرة في مصر، مشيدة بالجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية من أجل رفعة شأن المرأة والارتقاء بها في كافة المجالات، لافتة إلى أن هذه الجهود محل تقدير عالمي.

ونوهت ماري ألكسندر بسطا إلى أنها نشأت وتعلمت في مصر وحصلت على بكالوريوس الإعلام من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم واصلت دراستها بالولايات المتحدة، حيث حصلت على الماجستير من جامعة تينيسي الأمريكية، موضحة أنها اهتمت بالعمل التطوعي بما في ذلك جهود دعم مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال بمصر.

ويذكر أن قائمة النساء المتميزات التي ضمت اسم العمدة ماري إلكسندر، شملت كذلك كلا من كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيسة وزراء فنلندا ورئيسة وزراء نيوزيلندا.