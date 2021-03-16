شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يوضح موقف وافد عاد بتأشيرة جديدة ورخصته القديمة سارية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي، موقف وافد أجنبي عاد للمملكة بتأشيرة جديدة، في حين لا تزال رخصة قيادته القديمة سارية.
وتلقى حساب المرور السعودي على “تويتر” استفساراً من وافد قال فيه: “رجعت السعودية بتأشيرة جديدة ورخصة القيادة المسجلة بالإقامة القديمة سارية.. ماهو المطلوب لاستبدالها بالإقامة الجديدة؟”.
وجاء رد المرور: “يمكنك ذلك من خلال مراجعة المرور بمدرسة القيادة والتقدم بطلب استبدالها برقم الهوية الجديد”.
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