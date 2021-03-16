شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي: تدمير زورق حوثي مفخخ قبل تنفيذ هجوم وشيك مقابل الصليف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، تدمير زورق مفخخ للميليشيات الحوثية قبل تنفيذ هجوم وشيك مقابل الصليف غرب اليمن.

وأوضح التحالف، في بيان له اليوم، ان الميليشيات الحوثية تتخذ من اتفاق ستوكهولم مظلة للهجمات من محافظة الحديدة.

وأكد تحالف دعم الشرعية أن ميليشيا الحوثي مستمرة في تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية.