إعلام: كردستان العراق يدعو شيخ الأزهر لزيارته.. والطيب يرحب

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت شبكة "رووادو"، اليوم الثلاثاء عن صادق أنه سلم الدعوة الموجهة من رئيس حكومة كردستان، مسرور بارزاني، لشيخ الأزهر، أثناء زيارته لمصر.

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وبحسب الوزير فإن، شيخ الأزهر، من جانبه رحب بدعوته لزيارة إقليم كردستان، وأشاد بدور العلماء والمثقفين الأكراد في خدمة الدين والمسلمين.

وقال الوزير إن شيخ الأزهر اعتبر الإقليم ملاذا آمنا ومهدا للتعايش، وعبر عن ارتياحه لدعوة رئيس وزراء الإقليم.

وأوضح صادق أنه عبر خلال لقائه مع شيخ الأزهر، عن امتنان قيادة الإقليم وعلماء الدين فيه للدور المعتدل الذي يقوم به الأزهر في إبلاغ رسالة الإسلام.

وأشار إلى أنهم تباحثوا معه في شؤون طلبة إقليم كردستان الذين يدرسون في جامعة الأزهر.

وقبل عدة أيام، أكد ديوان الوقف السني في العراق، أن شيخ الأزهر وعد بزيارة العراق قريبا تلبية لدعوة رسمية وجهت له من الحكومة، بحسب الشبكة.