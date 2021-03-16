التحالف العربي يدمر زورقا مفخخا قبل تنفيذ هجوم مقابل ميناء الصليف

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، أشار التحالف إلى "استمرار الحوثيين في تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية".

وصرح التحالف أن جماعة "أنصار الله" تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية والإرهابية من محافظة الحديدة.

يأتي ذلك فيما تكثف الولايات المتحدة والأمم المتحدة جهودهما، لوقف إطلاق النار بين التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين لإحياء محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة المتوقفة منذ أواخر 2018.

وتدخل التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن في مارس/ آذار 2015 ضد الحوثيين، لكن الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص، تحولت إلى مأزق عسكري منذ سنوات.