شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير مهم من «النيابة العامة» بشأن المساكن وحرمتها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، تحذيراً مهما بشأن المساكن وحرمتها.
وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها إلا في الحالات التي بيّنها النظام”.
وتابعت: “يُحظر المساس بهذا الجانب أو انتهاك حرماته أو الاعتداء على الحقوق الناشئة عن ذلك تحت أي قصد كان، وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي حاجز، أو مُعدٍّ لاستعماله مأوى”.
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