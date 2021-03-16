الصومال يبدأ حملة تطعيم ضد كوفيد-19 باستخدام لقاح أسترازينيكا

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة- سبوتنيك. وحصلت وزيرة الصحة الصومالية فوزية أبيكر على أول جرعة من اللقاح، وكذلك رئيس البلاد محمد عبد الله فرماجو.

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وذكر حساب وزارة الصحة الصومالية على موقع "تويتر" أن " الحملة الوطنية للتطعيم ضد كوفيد-19 بدأت اليوم في مستشفى دي مارتينو، وفي عدد من مستشفيات البلاد".

ونشرت وزارة الصحة صورا لوزيرة الصحة وهي تتلقى الجرعة الأولى من اللقاح.

كما حصل الرئيس الصومالي فرماجو على جرعة من اللقاح، وأعرب عن ثقته في جهود التطعيم، وقال عبر حسابه على تويتر، "سنواصل توزيع اللقاحات لضمان حماية مواطنينا، خاصة الذين يواجهون الفيروس في الصفوف الأولى، دعونا نقلل من معدل الإصابات عبر اتباع إجراءات السلامة ونوقف انتشار كوفيد-19 في الصومال".

يذكر أن الصومال حصل أمس على 300 ألف جرعة من لقاح أسترازينكا البريطاني عبر آلية كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية لإيصال اللقاحات للشعوب الأكثر احتياجا.