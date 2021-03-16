الخارجية الإسرائيلية تنشر فيديو لمقيم في السعودية وتعلق عليه

دبي - محمود عبدالرازق - ويظهر في الفيديو شخص يمتدح إجراءات التطعيم ضد فيروس كورونا في المملكة، قائلا إنها "قدمت مثالا للعالم".

وأشار المقيم الذي ظهر في المقطع إلى أنه من بريطانيا واسمه عبد الرحمن مؤكدا أنه يعيش في السعودية منذ 21 عاما.

وأكد أنه تلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا في 3 دقائق في حين أن أقرباءه في بقية دول العالم يواجهون صعوبات في ذلك.

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كما عبر المقيم عن شكره وامتنانه للحكومة السعودية ووزارة الصحة والعاملين بها على كيفية تعاملهم مع أزمة كوفيد-19.

وعلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على المقطع قائلة: "مقيم بريطاني" في السعودية يشيد بسرعة التطعيم ضد كورونا مقارنة مع دول أخرى: تلقيت لقاح كورونا في المملكة خلال 3 دقائق فقط، وأقاربي في دول أخرى يعانون للحصول على اللقاح".

وأضافت "ما يجمعنا الكثير"، حسب تعبيرها.

يذكر أنه حتى الآن، طعمت إسرائيل 5 ملايين و200 ألف مواطن ضد فيروس كورونا، من بينهم 4 ملايين و300 ألف تلقوا جرعتي اللقاح.

بينما أكدت السعودية أن أكثر من مليوني جرعة من لقاح كورونا، تم إعطاؤها حتى الآن من خلال 500 مركز تطعيم في كافة مناطق المملكة.