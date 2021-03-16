الكاظمي يكشف عن محاولة لتخريب أبراج نقل الكهرباء

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء: "تمكنا من إلقاء القبض على عدد منهم، وهذا الأمر لن يتم التساهل معه باعتباره يمس الأمن الوطني العراقي"، بحسب شبكة "رووداو".

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وأكد رئيس الوزراء العراقي أنه لن يتهاون مع من يحاول عرقلة استقرار الوضع الأمني في عدد من المحافظات.

ووجه الكاظمي، وزارة الداخلية للقيام بمهامها من أجل حماية المواطنين وتوفير الأمن في أنحاء البلاد.

وطالب رئيس الوزراء المسؤولين في الوقت ذاته بالعمل بجدية من أجل تذليل العقبات التي تقف أمام توفير احتياجات المواطنين.

وحث الكاظمي وزارة الكهرباء على القيام بجهد استثنائي من أجل توفير التيار الكهربائي للمواطنين مع قرب حلول فصل الصيف.

كما دعا وزارة الكهرباء لتجاوز الإجراءات البيروقراطية والاجتهادات التي كانت سببا في تعطل العديد من المشاريع المهمة في البلاد.