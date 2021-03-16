إسرائيل تتخذ خطوة جديدة ومفاجئة بشأن "حزب الله"

دبي - محمود عبدالرازق - أفادت القناة العبرية "السابعة"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية قامت بدعوة سفراء ودبلوماسيين من دول أوروبية بارزة في جولة على الحدود الشمالية مع لبنان، أمس الاثنين، بزعم مشاهدة التهديدات التي تواجهها إسرائيل.

© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ

وذكرت القناة أن وزارتي الخارجية والدفاع الإسرائيليتين، قامتا بتنسيق زيارة وفود أوروبية على الحدود المشتركة مع لبنان، على رأسهم سفراء بريطانيا وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا والاتحاد الأوروبي، ونزولهم أحد أنفاق "حزب الله" اللبناني على الحدود مع إسرائيل.

وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن السفراء والدبلوماسيين الأوروبين قد استمعوا لما أسموه بشرح لتهديدات حزب الله التي يشكلها على الحدود المشتركة بين بلاده وإسرائيل، بعدما استمعوا لشرح من أحد جنرالات القيادة الشمالية، وذلك خلال تواجدهم داخل أحد الأنفاق.

ولفتت القناة إلى أن الرئيس الإسرائيلي رؤوڤين ريڤلين، ورئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، بدآ اليوم، الثلاثاء، بجولة أوروبية، لعرض رؤية بلدهما تجاه إيران وبرنامجها النووي وصواريخ "حزب الله".

وأكدت الصحيفة أن الجنرال كوخافي سيرافق الرئيس ريڤلين بقرار من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بهدف محاولة إقناع قادة ألمانيا والنمسا وفرنسا بالموقف الإسرائيلي من إيران.

وأشارت إلى أن كل من ريفيلين وكوخافي سيعرضان رؤية إسرائيل حول تعاظم قوة "حزب الله" والمشروع النووي الإيراني، فضلا عن تداعيات قرار المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق حول اقتراف بلدهما جرائم حرب بحق الفلسطينيين.

ولفتت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن رحلة ريفلين وكوخافي، من المقرر أن تجرى اليوم، ولعدة أيام، وتشمل فرنسا وألمانيا والنمسا.