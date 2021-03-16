الإمارات تحدد 30 دقيقة لصلاة العشاء والتراويح... ومصليات النساء مغلقة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "الإمارات اليوم" فقد أكد سيف الظاهري المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، ان بلاده قررت تحديد 30 دقيقة فقط لأداء صلاتي العشاء والتراويح في رمضان ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

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وقال: "تقرر أن تقام صلاة التراويح وفق الضوابط الاحترازية ضد فيروس كورونا، بالإضافة إلى استمرار العمل بجميع الإجراءات والتدابير الوقائية لأداء الصلوات، وعدم السماح بأي موائد إفطار في المساجد، مع تحديد مدة صلاة العشاء وصلاة التراويح بما لا يزيد عن 30 دقيقة".

وشدد على أنه سيتم غلق المساجد بعد الصلاة مباشرة، مع استمرار غلق مصليات النساء والمرافق الخدمية والصحية، ومصليات الطرق الخارجية.

وفيما يخص صلاة القيام في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، أوضح المسؤول الإماراتي أنه سيتم إجراء تقييم مستمر للوضع الوبائي في الدولة، وتحديث الإجراءات تزامنا مع المستجدات.

وشدد كذلك على استمرار العمل بتعليق الدروس والحلقات الدينية في المساجد، مع إمكانية المشاركة في المحاضرات والدروس إلكترونيا، قائلا: "نشجع على قراءة القرآن عبر الأجهزة الذكية، والتبرع الخيري وإخراج الصدقة والزكاة إلكترونيا".

وعن مخيمات الإفطارات الرمضانية، شدد الظاهري على "عدم السماح بإنشاء خيم الإفطار العائلي أو المؤسسي أو في مكان عام لتناول وجبات جماعية، أو تقديم وتوزيع وجبات الإفطار أمام المنازل والمساجد، وعلى الراغبين التنسيق مع الجهات الخيرية، والتبرع وإخراج الصدقة والزكاة إلكترونيا".

ولفت كذلك إلى منع المطاعم من توزيع وجبات إفطار الصائمين داخل أو أمام واجهاتها، واقتصار توزيعها على مجمعات العمال السكنية عبر التنسيق المباشر بين المطاعم وإدارة السكن العمالي في كل منطقة، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

يشار إلى أن الظاهري كان قد نصح بـ "تجنب تجمعات المجالس في ليالي رمضان، والابتعاد عن الزيارات العائلية، وتجنب توزيع وتبادل الوجبات بين المنازل والأسر"، لافتا إلى أنه "يمكن لأفراد العائلة الواحدة فقط والتي تسكن في نفس المنزل تناول الوجبات الجماعية".