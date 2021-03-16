الإمارات تكشف عن قفزة في أعداد الحاصلين على لقاح كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في تصريحات لوزير الصحة عبد الرحمن العويس، في الإحاطة الإعلامية حول مستجدات جائحة كورونا.

© AFP 2021 / SAID KHATIB

وبحسب صحيفة "البيان"، فقد تم تقديم اللقاح لـ 70.21% من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتقترب الوزارة من تقديم ما يقارب 7 ملايين جرعة لقاح ضمن أكثر من 205 مراكز طبية في مناطق الدولة.

واعتبر الوزير أن هذه الأرقام تعكس الجهود الجبارة التي يبذلها قطاع الصحة والكوادر الطبية من أجل توفير أقصى درجات الحماية والمحافظة على الصحة العامة.

ورأى العويس أنها مؤشر على قوة المنظومة الطبية والصحية في دولة الإمارات، مؤكدا أن هناك جهود حثيثة للنجاح في تقديم اللقاح لـ 100% من السكان.

ووصف العويس توافر اللقاحات بأنه أحد أهم إنجازات الإمارات في معركتها ضد وباء كورونا، موضحا أنها متوفرة للجميع مجانا بمختلف المراكز التي تعمل بأقصى طاقتها.