شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات جديدة فى العراق فى إطار الحد من تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، قرارات جديدة للوقاية من فيروس كورونا، من بينها فتح الأسواق والمطاعم والمقاهى، وفق الشروط الصحية، بعد 22 مارس الجارى.

وقال ناظم - خلال مؤتمر صحفي، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "الحكومة تواجه تحديات الوباء وتهديده لاقتصاد المواطنين وأمنهم ومعيشتهم"، مؤكدا أن الكوادر الصحية تبذل جهودا كبيرة في تقليل الإصابات ونخشى من ارتفاعها".

وأضاف أن حظر التجوال سيكون من التاسعة مساء إلى الخامسة صباحا ويومي الجمعة والسبت يكون الحظر شاملا.