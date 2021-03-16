ألمانيا: مقتل 3 إثر اقتحام سيارة لتجمع بالقرب من محطة ترام

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – د ب أ: أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الثلاثاء مقتل ثلاثة أشخاص جراء مداهمة سيارة تجمعا في حادث سير بمدينة لايبتسيج شرقي البلاد.

وأوضحت الشرطة أن امرأة توفيت في أحد المستشفيات متأثرة بإصاباتها الخطيرة وذلك بعد ساعات قليلة من وقوع الحادث.

كان قائد سيارة داهم مجموعة من المارة بالقرب من محطة ترام، ما أدى إلى وفاة امرأة/85 عاما/ ورجل/80 عاما/ في مكان الحادث.

يشار إلى أن هناك امرأة أخرى أصيبت بإصابات خطيرة جراء الحادث.

وحسب المعلومات المتاحة حتى ظهر اليوم، فإن المفترض أن الواقعة حادث سير، وقال أولاف هوبه المتحدث باسم الشرطة :” لا تتوافر أدلة أخرى في الوقت الراهن”.

وأثبتت الاختبارات خلو دم السائق/50 عاما/ من آثار الكحول والمخدرات، غير أنه لا يزال من غير الواضح بعد سبب مداهمة سيارته لمجموعة الأشخاص، وأضاف هوبه:” هناك بالفعل إفادات من شهود عيان والسائق ونظرا لأن هذه الإفادات مختلفة عن بعضها البعض بشكل كبير فإنه يجب انتظار التحقيقات”.

وأسفر الحادث عن وقوع إصابة طفيفة للسائق وتم نقله إلى المستشفى تحت تحفظ الشرطة وقال هوبه ” يجري التحقيق معه بسبب حادث سير له صلة بقتل غير متعمد”.