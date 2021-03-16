كأس المؤسس” تاج بطولات الخيل السعودية

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – طلال العنزي: يستعد نادي سباقات الخيل لختام بطولات موسم هذا العام يوم السبت القادم في 20 مارس الحالي بكأس المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه وعُرف الكأس بـ “تاج البطولات” في الميدان السعودي؛ لحمله اسم مؤسس الدولة وأخر فرسان التاريخ ممن وحدوا بلادهم على صها الخيل من بعد شتات، وهي رحلة دامت 40 عامًا تقريبًا امتطى فيها الفارس خيلًا عدة، عرف منها: “عبيه، منيفه، كحيلان، المعضادية، طرفه”، وعلى صهواتها أسس كيانًا شامخًا وبلادً آمنة بفضل من الله.

وصنف “كأس المؤسس” كأغلى البطولات وأهمها سعوديًا؛ بنظامها الفريد في المسابقات المحلية حيث خصصت أولًا للخيل المحلية التي كانت البلاد قد شرعت في انتاجها ووصل تعدادها حاليا لنحو 2500 مهر سنويًا، وحددت قيمة الجائزة النقدية عام 1999م بـ 400 ألف ريال أي ضعف قيمة أغلى الجوائز حينها “كأس خادم الحرمين الشريفين” بقسميها الانتاج والمستورد، ورفعت قيمة الجائزة قبل ثلاث سنوات إلى 3 ملايين ريال، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل.

بطولة التأسيس..

ويعود تاريخ البطولة إلى عام 1999م، الذي احتفلت فيه البلاد بالذكرى المئوية لفتح الرياض علي يد المؤسس مع رجاله الأبطال الأوفياء حيث قرر حينها الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- رئيس نادي الفروسية آنذاك إنشاء بطولة سنوية تحمل اسم الملك الفارس المؤسس، وفاز بنسختها الأولى الجواد “الطويل” لإسطبل أبناء الأمير محمد بن سعود الكبير، ومن ثم لمرتين متتالية حققها الجواد “طالع” للإسطبل الأبيض لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وكانت هذه النسخ الثلاث قد أقيمت على ميدان الملز التاريخي.

تكريم ملكي..

حرص الملك “عبدالله وسلمان” على رعاية البطولة وحضور سباقاتها، حيث كان الملك عبدالله ينيب الملك سلمان -أمير الرياض وولي العهد سابقًا- في تقديم الجائزة، ومرة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ومرة الأمير مقرن بن عبدالعزيز حينما كان وليًا للعهد أيضًا، وفي العام الماضي سلمها رئيس مجلس إدارة النادي الأمير بندر بن خالد الفيصل.

الكأس إلى الجنادرية..

انتقل “كأس المؤسس” إلى ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية عام 2002م، وكان الجواد “مرخان” لأبناء الأمير محمد بن سعود الكبير أول الفائزين بالكأس بالميدان الجديد، والذي صمم على أحدث المواصفات العالمية، وتوالى الفائزون على هذا الميدان، وكان آخرهم الجواد “ولد أخيل” للأمير سعود بن سلمان في الموسم الماضي.

ملاك والقاب

يتصدر الإسطبل الأبيض لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز قائمة الملاك الفائزين بالبطولة بواقع 11 مرة من أصل 22 نسخة أقيمت فيها البطولة، من خلال كوكبة من أبطال الميدان السعودي، أبرزهم الجواد “طالع ” الذي حققها مرتين متتالية قبل أن تخصص البطولة لأعمار الثلاث سنوات، ويعد “الأبيض” الوحيد من الإسطبلات السعودية الذي أمتلك الكأس؛ لفوزه به ثلاث مرات متتالية وذلك حسب نظام البطولة مع الأبطال “جايز”، “ونشاط” و”عادل”.

ويأتي في المرتبة الثانية الإسطبل الأزرق لأبناء الأمير محمد بن سعود الكبير، بفوزه خمس مرات كانت الأخيرة منها مع الجواد “استحقاق” عام 1433هـ، ثم في المرتبة الثالثة الإسطبل الأحمر للأمير فيصل بن خالد بواقع ثلاث مرات، كانت الأولى مع “لمح البصر”، وحقق الكأس مرتين فقط إسطبل الأمير سعود بن سلمان، كانت الأولى منها مع الفرس “مجتاحه”، وحاز المالك محمد بن عبيد القحطاني على الفوز مرة واحدة مع جواده “سكود”.

بصمات مدربين

يعد المدرب الأمريكي “جوزيف هينسي” مدرب الجواد “الطويل” أول من فاز بالجائزة التاريخية، كما أن المدرب أحمد عبدالواحد أخر مهندسي الانتصارات مع المهر “ولد أخيل”، فيما يتصدر قائمة المدربين الأكثر فوزًا “خوليو جارديل” بخمسة انتصارات مع كل من الجياد “جايز، عادل، نشاط، ناجب، كافلة”، يليه المدرب الشاب بدر سعود رزيق بأربع مرات مع خيله “لله درك، النجم المضيئ، متوالي، والنجم الفائز”، ثم المدرب “جيري بارتون” بالجياد “مرخان، الديدحان، ومكانه”، ومرتين لسعود بن زريق مع “طالع”، ثم أحمد عبدالواحد مع “مجتاحه، ولد أخيل”، ومرة واحدة حققها كل من عبدالله بن مشرف مع “لمح البصر” ونايف العطاوي بالجواد “استحقاق” وعبدالرحمن بن مشرف مع “أخيل”، حمد آل رشيد بالحصان “سكود” وسامي الحرابي مع “عتاده”.

جائزة وخياله

يعد الخيال الإيرلندي “مايكل كنن” أول الفائزين بـ “كأس المؤسس” مع الحصان “الطويل”، والخيال الحاضر في الميدان الأن “لويس موراليس” أخر الفائزين بها مع المهر “ولد أخيل”، أما الأكثر فوزًا بالجائزة الكبرى فهما الأمريكي “سبستيان مدريد” بواقع ثلاث مرات مع “طالع” -حققها مرتين- و”ناجب”، والخيال “مايكل برزلونا” بالجياد “متوالي، النجم الفائز، وكافلة”، وبثنائية لكل من الخيال “فرانكي ديتوري” بالحصانين” نشاط، واستحقاق”، والخيال “لويس موراليس” مع “أخيل” الذي تحول بعد ذلك إلى فحل وأنتج الجواد “ولد أخيل” وفاز معه بالكأس ليكون أول خيال يقود الأب والأبن للفوز بالجائزة.

السعوديون يبحثون عن الفرصة

في الـ 22 بطولة الماضية لم يكتب للخيالة السعوديون التوفيق بالفوز بـ “كأس المؤسس” على الرغم من وصولهم في السنوات الماضية إلى مراكز متقدمة، ولم تشفع لهم أسمائهم التي كتبوها بمداد الذهب في البطولات الأخرى، ولعل النسخة القادمة يوم السبت على أرض ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية تكون بوابة الخير لهم للسنوات القادمة.