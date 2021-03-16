شكرا لقرائتكم خبر عن متى يمكن استخراج بطاقة الهوية الوطنية؟.. «الأحوال المدنية» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدينة، متى يمكن استخراج بطاقة الهوية الوطنية والسن الإلزامي لاستخراج البطاقة.

وقالت الأحوال المدنية، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “إنه يمكن استخراج البطاقة بين سن الـ 10-15 عاماً، حيث يكون الحصول عليها اختيارياً بعد موافقة ولي الأمر”.

وأضافت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه عند إكمال سن الـ15 عاماً يكون الحصول عليها إلزامياً.