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شكرا لقرائتكم خبر عن متى يمكن استخراج بطاقة الهوية الوطنية؟.. «الأحوال المدنية» تجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدينة، متى يمكن استخراج بطاقة الهوية الوطنية والسن الإلزامي لاستخراج البطاقة.
وقالت الأحوال المدنية، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “إنه يمكن استخراج البطاقة بين سن الـ 10-15 عاماً، حيث يكون الحصول عليها اختيارياً بعد موافقة ولي الأمر”.
وأضافت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه عند إكمال سن الـ15 عاماً يكون الحصول عليها إلزامياً.
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