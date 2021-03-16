شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة جازان: القبض على 11 مواطناً إثر مشاجرة جماعية بينهم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
تمكنت شرطة منطقة جازان من القبض على 11 مواطناً إثر مشاجرة بينهم وتعرض شخصين للدهس.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه مشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص، وتعرض شخصين منهم للدهس، فقد تمكنت الجهات الأمنية – بفضل الله – من القبض عليهم، وعددهم (11) مواطنًا في العقدين الثاني والثالث من العمر.
وأوضح أنه قد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة بالمنطقة.
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