الكويت... مصادر رفيعة تتحدث عن "التطعيم الإجباري وفرض الحظر الكلي"

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت المصادر لصحيفة "الأنباء"، ما زالت أعداد الإصابات ومرضى العناية المركزة مرتفعة بالرغم من الحظر الجزئي، ما يؤكد الحاجة الملحة للالتزام بالاحترازات الصحية لتلاشي اللجوء للحظر الكلي.

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وقالت المصادر إن احتمال اللجوء للحظر الكلي يتلاشى مع انخفاض أعداد المصابين.

ودعت المصادر الجميع الى استمرار الالتزام بالاحترازات الصحية والاقبال على التسجيل للتطعيم.

وأوضحت المصادر أن توقيت قرار السماح لدخول غير الكويتيين من الذين لديهم اقامات صالحة ونتائج فحص Pcr سلبية من ڤيروس كورونا لم يعتمد حتى الآن.

وأضافت "ربما ستتضح الأوضاع بعد الانتهاء من تطبيق قرار الحظر الجزئي في 8 أبريل/نيسان المقبل".

بناء على تصريحات وزير الصحة الشيخ باسل الصباح حول عودة الطلاب للمدارس في سبتمبر/أيلول المقبل وردا على سؤال حول موعد السماح بدخول المعلمين العالقين، أجابت المصادر بأن الموعد ستحدده وزارة التربية، مضيفة "وأيضا ستتولى التربية اعتماد التخصصات التي سيسمح لها بالعودة حتى وإن كانت إقاماتهم منتهية، حيث سيعتمد إقرار إجراء قانوني يسهل عودتهم مثل سمة الزيارة".