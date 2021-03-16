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تهديد "الصواريخ" يلغي زيارة نتنياهو إلى مدينة أشكلون

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دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت القناة العبرية الـ"السابعة"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تهديد "الصواريخ" ألغى زيارة مهمة لنتنياهو إلى مدينة أشكلون، شمال قطاع غزة، اليوم، في اللحظة الأخيرة.

© REUTERS / Ammar Awad

وذكرت القناة العبرية أن أنصار ومؤيدي نتنياهو كانوا ينتظرونه في قاعة الثقافة في في مدينة أشكلون، لأكثر من ساعتين، وبعد انتظار طويل اعتذر عن الحضور، بدعوى أنه تم إلغاء الزيارة لأسباب لم يستطع توضيحها، وإن أكمل دعوته الانتخابية عبر برنامج "زووم". 

وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الوفد المرافق لنتنياهو قد ادعى أن "محادثة سياسية" كانت سبب إلغاء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لمدينة أشكلون، مرجحة أن يكون سبب الإلغاء هو انتشار فيديو لحركة الجهاد الإسلامي، يظهر فيه عناصر لها يطلقون الصواريخ على إسرائيل.

ويشار إلى أن إسرائيل ستجري انتخابات برلمانية رابعة للكنيست خلال عامين فقط، وذلك في الثالث والعشرين من مارس/آذار الجاري.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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