ضاحي خلفان يرد على مهاجميه بمقال عن محمد بن سلمان

دبي - محمود عبدالرازق - وفي سلسلة تغريدات على حسابه على "تويتر"، الذي يتابعه فيه أكثر من 2.9 مليون شخص، قال خلفان إن إيران تسعى لاحتلال مكة، التي تحتل رأس قائمة المقدسات الإسلامية، لتواجد الكعبة على أرضها داخل المسجد الحرام.

داعيا لحشد الجيوش والاستبسال في الدفاع عن المدينة في وجه ما وصفه بـ"المشروع الصفوي".

وعلى إثر ذلك تعرض خلفان لهجوم وانتقادات واسعة من مغردين سعوديين بينهم أمراء في الأسرة الحاكمة.

وفي تغريدة له، رد خلفان على من انتقدوه، بمقال عن مبادرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتشكيل "تحالف إسلامي عسكري" حينما كان وليا لولي العهد.

​ويعود تاريخ المقال، الذي أشار إليه خلفان، والمنشور في صحيفة "اليوم" السعودية بعنوان "أكثر من 2 مليار ينتظرون التحالف" إلى عام 2015، عندما أعلن الأمير محمد بن سلمان عن مبادرة لتشكيل تحالف إسلامي من 34 دولة إسلامية لمحاربة الإرهاب وتأسيس مركز عمليات مشترك في الرياض.

وعلق خلفان على صورة من المقال: "من هاجمني بالأمس ينظر إلى (اليوم) والمنشور فيها بالأمس"، في إشارة إلى المقال المنشور بصحيفة "اليوم" السعودية.

​وكان الأمير السعودي فيصل بن تركي بن فيصل، علق على تغريدة خلفان المثيرة للجدل، وقال: "مكة المكرمة وبيت الله الحرام له رب يحميه، ثم إمامنا اسمه خادم الحرمين الشريفين، وخلفه دولة ورجال هم أحفاد الصحابة قد خصهم الله بحماية المقدسات، أرواحهم رخيصة في سبيل كل شبر منها!!!".

​وكذلك قال الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، في تغريدة: "إذا توالت إساءاتك لي بشكل متكرر فلن أقبل أن يكون عذرك: هل تشكك في محبتي لك؟.. نعم سأشكك وإذا كانت هذه الإساءات تعبر عن المحبة فأعفني من محبتك علّني أعدم محبتك..!".