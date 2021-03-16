"مسرطنة وخطيرة"... تفاصيل المادة التي منعتها الحكومة المصرية على المخابز ومحال الحلوى

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "المصري اليوم"، نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، قرارا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، حمل رقم 31 لسنة 2021 "يحظر على أصحاب المخابز البلدية والسياحية والإفرنجية، ومحال الحلوى من العجين استخدام مادة "برومات البوتاسيوم" في إنتاج وصناعة المخبوزات والمعجنات".

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ونصت المادة الثانية من القرار المنشور "أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 5 من القانون رقم 281 لسنة 1994، ما لم تكن هناك عقوبة أشد في القوانين الأخرى، وفي جميع الأحوال تضبط مادة "برومات البوتاسيوم" موضوع المخالفة ويحكم بإعدامها".

ما هي برومات البوتاسيوم؟

هو مركب كيميائي ومادة مؤكسدة قوية جدا، تأخذ شكل بلورات بيضاء أو مسحوق، ويحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والبوتاسيوم، إلا أنه بات يعرف كمادة مسرطنة من الدرجة الثانية.

وتستخدمه المخابز كمادة محسنة للخبز، فعند إضافته إلى الدقيق، يقوي العجين ويساعد على انتفاخ الخبز ويسرع عملية صنعه.

وبجانب استخدامه الرئيسي كمادة محسنة للخبز، بدأ استخدام برومات البوتاسيوم لأغراض أخرى مثل تعقيم المياه وأدوات التجميل، وفي بعض المواد الغذائية كصناعة الجبن والبيرة وعجينة السمك ومادة الفيجيتار الخاصة باللحوم والدجاج.

العقوبة القانونية

بحسب قانون "قمع الغش والتدليس" رقم 48 لسنة 41 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، تصل بعقوبة استخدام مادة برومات البوتاسيوم إلى الحبس لمدد تصل إلى 7 سنوات.

وأكد القانون في مواده أنه في حالة ثبوت إصابة أحد بالسرطان نتيجة استخدام المادة تتحول الجريمة إلى جناية تصل عقوبتها إلى السجن 15 عامًا.

الخطورة الصحية

هناك العديد من المخاطر الصحية لاستخدام هذه المادة، فقد أثبتت دراسات وأبحاث أجريت على تأثيرها، عن مسؤوليتها في إصابة المواطنين بالعديد من الأمراض مثل سرطان الغدة الدرقية والجهاز الهضمي والبروستاتا وتأثيرها على الكبد ومرضى القلب وضغط الدم، وكلذلك لها خطورة على صحة الحوامل والأطفال، وهي واحدة من أهم العوامل التي تصيب الأطفال بالسمنة.

وأوقفت العديد من الدول استخدامها بعد هذه الدراسات، وحظرها الاتحاد الأوروبي وتبعته كندا، نيجيريا، البرازيل، كوريا الجنوبية، بيرو، سريلانكا، الصين، السعودية والإمارات والعديد من دول العالم.

ونصحت منظمة الصحة العالمية، بمنع استخدام برومات البوتاسيوم في المخبوزات عالميا، منذ عام 1993، لأنها تؤدي إلى الإصابة بسرطان البروستاتا والجهاز الهضمي، وفقا لتقرير صادر عن موقع المنظمة العالمية.