اخبار الخليج

غريفيث: الصراع يتفاقم في اليمن مع استمرار معارك مأرب والضربات الجوية ضد صنعاء

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وأشار غريفيث، في إحاطة أمام مجلس الأمن، إلى أن وقف إطلاق النار أحد الضرورات الملحة من أجل تخفيف تأثير النزاع على المدنيين.

© AP Photo / Yemen's Defense Ministry

وقال غريفيث إن الصراع يتفاقم مع استمرار هجوم "أنصار الله" على مأرب و"قلقون من تكثيف الضربات بالمسيرات والصواريخ على وأيضاً الضربات الجوية على صنعاء".

وتابع "وقف إطلاق النار وفتح مطار صنعاء وتدفق الوقود والسلع الأخرى عبر ميناء الحديدة ضرورات إنسانية ملحة لتخفيف تأثير النزاع في اليمن على المدنيين".

كما دعا المبعوث الأممي إلى ضرورة فتح تحقيق مستقل في الحريق الذي اندلع في مركز لاحتجاز المهاجرين في صنعاء في 7 مارس/ آذار الجاري، وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة 170 آخرين.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا