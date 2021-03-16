لتجنب الإصابة بكورونا في رمضان... الإمارات توجه نصائح للمواطنين

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في تصريحات لسيف الظاهري، المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، خلال إحاطة إعلامية متعلقة بتطورات جائحة كورونا، بحسب صحيفة "البيان"، اليوم الثلاثاء.

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ونصح الظاهري الجميع بتجنب تجمعات المجالس في ليالي رمضان، والابتعاد عن الزيارات العائلية، وتجنب توزيع وتبادل الوجبات بين المنازل والأسر.

وقال الظاهري إنه من الممكن لأفراد العائلة الواحدة فقط والتي تسكن في نفس المنزل تناول الوجبات الجماعية.

وحذر المسؤول الإماراتي من إقامة خيم الإفطار العائلي أو المؤسسي، أو في مكان عام من أجل تناول وجبات جماعية، أو تقديم وتوزيع وجبات الإفطار أمام المنازل والمساجد.

ودعا الراغبين في إقامة مثل هذه الخيم إلى التنسيق مع الجهات الخيرية، والتبرع وإخراج الصدقة والزكاة إلكترونيا.

وأوضح أنه يمنع على المطاعم توزيع وجبات إفطار الصائمين داخل أو أمام واجهة المطاعم.

وأكد الظاهري أنه يقتصر توزيع هذه الوجبات على مجمعات العمال السكنية من خلال التنسيق المباشر بين المطاعم وإدارة السكن العمالي في كل منطقة، مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.