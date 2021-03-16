الأردن... ارتفاع حجم الاستثمار 26.4% عام 2020

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار حرتوقة بحسب وكالة "عمون" الأردنية، إلى أنه تم تسجيل 376 مشروع جديد وتوسعة بحجم استثمار وصل إلى 870 مليون دولار أمريكي، في قطاعات إستثمارية متنوعة كقطاع الصناعة والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة والسياحة والزراعة والإنتاج الفني وتكنولوجيا المعلومات.

وتابع معلقا أن هذا التقدم "يؤكد تعمق ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار في الأردن"، حسب قوله.

كما لفت حرتوقة إلى تحسن الأردن 29 مرتبة في مؤشر أداء الأعمال لعام 2020، وأكد على حرص هيئة الاستثمار وعلى الرغم من جائحة فيروس "كورونا" المستجد على التواصل مع المستثمرين وتقديم الخدمات لهم بطريقة إلكترونية.

وأشار إلى تمتع الأردن بعوامل جاذبة تساعد على تمكين الاستثمارات وديمومتها، مثل توقيعها العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الشركاء التجاريين في جميع أنحاء العالم، بحيث يكون لدى المستثمرين القدرة على إيصال منتجاتهم إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك.

وكشف رئيس هيئة الاستثمار الأردنية بالوكالة لوكالة "عمون" أنه تم إعداد ملف بأهم الفرص الإستثمارية الواعدة في الأردن، والتي يبلغ عددها 80 فرصة إستثمارية ويصل حجم الاستثمار فيها إلى 4.6 مليار دولار أمريكي.

وأوضح أن تلك الفرص الاستثمارية تتضمن دراسات جدوى أوليه في العديد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المتنوعة، كالصناعة والخدمات والسياحة والزراعة والقطاع الصحي، بالإضافة إلى فرص إستثمارية في الطاقة والتعدين.