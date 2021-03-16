شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الرئاسي الليبى يعلن التجهيز للانتخابات العامة في البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أن الجزء الأول من عمل حكومته سيكون التجهيز للانتخابات المقبلة في ديسمبر.

وقال المنفي - خلال مراسم تسليم السلطة من حكومة الوفاق لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، وقا لبوابة أفريقيا الإخبارية -"الجزء الأول من عمل الحكومة سيكون التجهيز للانتخابات المقبلة في ديسمبر، وسنسلم السلطة في موعدها كما وعدنا الليبيين"، مشيرا إلى أن المشهد اليوم تاريخي ويُرسخ مبدأ التداول السلمي للسلطة.

بدوره، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، عازمون على الإصلاحات في المرحلة القادمة، وسنحاول إكمال ما بدأه المجلس الرئاسي بما فيه صالح الليبيين.



وأضاف الدبيبة - في كلمته خلال مراسم تسليم السلطة من حكومة الوفاق إلى حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، أوردته بوابة (الوسط) الإخبارية الليبية - "الأخطاء والمحاسن كانت موجودة في ظروف صعبة جدا مرت بها الحكومة السابقة".