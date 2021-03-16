شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانى: يمكن أن نبقى على بعض الدعم حتى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب لرويترز اليوم الثلاثاء، إن الحكومة يمكن أن تبقي على بعض الدعم حتى يونيو.

وقال دياب لبنان لا يمكن أن يبقي على دعم الوقود بعد مارس.