شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تسهيل عملية نقل 160 مهاجراً أفريقياً من اليمن والان نبدء بالتفاصيل
جدة - تواصل – فريق التحرير:
أكدت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أنه تم تسهيل عملية نقل 160 مهاجراً أفريقيا من اليمن، برعاية الأمم المتحدة والحكومة الشرعية في اليمن.
وأكدت قوات التحالف، اليوم الثلاثاء، أن ميليشيا الحوثي ارتكبت انتهاكا جسيما بحق المهاجرين في صنعاء.
من جانبها، اتّهمت منظمة هيومن رايتش ووتش الحقوقية، اليوم، مليشيا الحوثي بإطلاق “مقذوفات مجهولة” على مركز احتجاز لمهاجرين أفارقة في صنعاء خلال تظاهرة للمطالبة بتحسين ظروف إقامتهم، ما تسبب في وفاة عشرات منهم.
وطالبت المنظمة بإدراج الحادث ضمن التحقيقات الجارية في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، والسماح فوراً للفِرق الإنسانية بمساعدة المحتاجين إلى مساعدات طبية أو غيرها.
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