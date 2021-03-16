تركيا ترد للمرة الأولى على أنباء إغلاق مدارسها في السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، عن مسؤولين في وزارة التربية التركية، قولهم إن "26 مؤسسة تعليمية تركية في السعودية تواصل أنشطتها التدريبية والتعليمية"، واصفين الأنباء التي تتحدث عن إغلاق المملكة العربية السعودية للمدارس التركية على أراضيها بأنها أنباء "لا تعكس الحقيقة".

وأضاف المسؤولون أنه "توجد 34 مؤسسة تعليمية تتبع لوزارة التربية التركية في 8 مدن سعودية، و26 منها تواصل أنشطتها التعليمية بفعالية"، مشيرين إلى أن "إغلاق بعض المدارس جرى في يونيو/ حزيران 2020، وأن الوزارات المعنية تتابع القضية بعناية".

وأوضح المسؤولون بوزارة التربية أن "8 مدارس في مكة والمدينة فقط تم إغلاقها، وأن جهود وزارتي الخارجية والتربية التركية متواصلة من أجل استئناف المدارس لأنشطتها التعليمية".

وكانت وسائل إعلام تركية نقلت عن أحمد إمري بيلجيلي، المدير العام للتعليم العالي والتعليم الخارجي، قوله إن "السعودية أغلقت المدارس التركية خلال الفترة الماضية، خاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة"، وزعم الأمين العام للتعليم لطيف سلفي أن إغلاق المدارس كان "قرارا سياسيا بحتا".