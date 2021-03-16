محلل سياسي يمني: القتال سوف يستمر في اليمن ولا يوجد هناك أي مؤشر داخلي للسلام

دبي - محمود عبدالرازق - وأردف في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك": "ويريد أنصار الله وقف الحرب في البداية وفتح الموانيء أمام التدفقات النفطية والمشتقات النفطية وفتح مطار صنعاء، وهذه هي الشروط المبدئية التي يطرحها الحوثيون في كل جلساتهم".

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وأضاف الكمالي أن "أنصار الله لا يريدون أن تأتي أي اشتراطات من الولايات المتحدة، كما لا يريدون الحديث عن أي شيء يتعلق بتوقيت المعركة في مأرب أو أي محافظة أخرى باعتبارها جميعا محافظات يمنية وهم في الأساس يمنيون، وبالتالي لا يمكن أن يقبلوا بأي إملاءات خارجية تتعلق بسير المعركة".

وواصل أنه

"رغم أي حديث عن الرؤية والتفاوض فسيستمر القتال في الاستعار بين الجبهتين، فالكل مصمم على إدارة المعركة بالطريقة التي تريحه، ولا يوجد هناك أي مؤشر داخلي للسلام بين الأطراف المتحاربة، فالحرب في أوجها وأكثر اشتعالا وأكثر تحشيدا من ذي قبل".

وكان القيادي في جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، أعلن إرسال رؤية الجماعة لإيقاف الحرب في اليمن، إلى المبعوث الأمريكي.

وقال محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله": "‏نحن نطلب فقط وقف العدوان ورفع الحصار، لسنا رافضين لوقف إطلاق النار".

وأضاف: "مع ذلك أرسلنا رؤية الحل الشامل عبر وسيط أممي للمبعوث الأمريكي، وهي تتضمن ما ذكر هنا".