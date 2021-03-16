مكالمة تبشر بالخير لليمنيين... مسؤول أمريكي يكشف عن رسالة جادة من السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف ليندركينغ في مقابلة مع شبكة PBS التلفزيونية الأمريكية: "كنت على اتصال مع السعوديين والحكومة اليمنية خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأنا متفائل بأننا سنرى بعض التحركات على المدى القريب".

© Photo / المكتب الإعلامي لجماعة أنصار الله

وفي رده على سؤال حول ما إذا أبدت جماعة "أنصار الله" اهتماما بأي اتفاق لوقف النار، قال: "هناك طريق صعب، لكن أعتقد أن المناقشات الجارية تشعرنا بأنها مثمرة ويمكن إحراز تقدم فيها".

وأعرب ليندركينغ عن أمله في أن "تدرك جميع الأطراف أنها لحظة حرجة وأننا إذا أردنا أن نرى وضعاً أفضل في اليمن، فإننا نريد أن نرى تحركاً لوقف دائم لإطلاق النار، وليس مجرد وقف يتم خرقه من جانب أو آخر ... فهذا سيتطلب دعما دوليا".

وقال إنه رأى التزاما قويا لدى المملكة العربية السعودية ورسالة جادة من قيادتها للقيام بدورها في إنهاء الصراع في اليمن بطريقة بناءة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتابع "الصور المأخوذة للمستشفيات وكيف يؤدي نقص الوقود إلى الإضرار باليمنيين"، معتبرا "نقل سفن الوقود إلى مدينة الحديدة أولوية قصوى" للشعب اليمني.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة "رويترز"، الاثنين، عن نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جالينا بورتر، القول إن الرئيس جو بايدن وضع على رأس أولوياته في السياسة الخارجية إنهاء الحرب في اليمن، مشيرة إلى خطة واشنطن لوقف النار التي اقترحتها على جماعة الحوثي قبل أيام.

وأضافت خلال إفادة صحافية: "ندعو الحوثيين لاقتناص هذه الفرصة والقدوم إلى طاولة المفاوضات"، لافتة إلى أن "الرئيس بايدن عيّن مبعوثاً خاصاً لليمن لهذا الهدف، وهو تيموثي ليندركينغ الذي ينسّق مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث".