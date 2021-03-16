محكمة الاستئناف في السعودية تلغي حكما بـ 5 آلاف جلدة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فقد أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة جدة حكمها النهائي بإلغاء عقوبة الجلد بـ5 آلاف جلدة بحق أحد المدانين بترويج المخدرات والاكتفاء بعقوبة الحبس والغرامة.

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وقالت المحكمة إن العقوبات البديلة وهي السجن والغرامة المحكوم بها وفق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فيها الكفاية.

واستندت الدائرة في قرار نقضها على تعليمات المجلس الأعلى للقضاء الذي قضى بأن على المحاكم في سياق العقوبة التعزيرية الاكتفاء بالسجن، أو الغرامة، أو بهما معا، أو عقوبات بديلة بحسب ما يراه ولي الأمر من أنظمة وقرارات

وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر في قضية ترويج المخدرات محمولا على أسبابه لجميع بنود الحكم، عدا ما يتعلق بالجلد في القضية التي أقامتها النيابة العامة ضد 4 مواطنين طالبت فيها بإيقاع عقوبة القتل بحق 3 منهم والسجن للرابع.

وأدانت محكمة الاستئناف المتهم الأول بما نسب إليه من جلب ما وزنه 3 آلاف غرام من نبات الماريجوانا المحظورة بقصد الترويج، ومعاقبته على ذلك بسجنه خمس سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، وتغريمه مبلغ 100 ألف ريال، ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء محكوميته بالسجن، ونقض حكم الجلد المتضمن 5 آلاف جلدة.