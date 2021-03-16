لحملة التطعيم ضد كورونا.. البنك الدولي يرصد 100 مليون إضافية لتونس

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان صادر عن منظمة الأعراف التونسية ونشره موقع "نسمة"، أكد فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رصد البنك لـ 100 مليون دولار إضافية، لحملة التلقيح ضد فيروس كورونا في تونس.

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تصريح بلحاج جاء حسب البيان خلال جلسة عمل عن بعد، أمس الاثنين، مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي.

وأوضح بلحاج أن هذه الاعتمادات تضاف الى مبلغ 300 مليون دولار، حوالي 820 مليون دينار، أقرّها البنك كمساعدة لمليون عائلة تونسية، وفق بلاغ صادر عن منظمة الاعراف الثلاثاء.

وأكد بلحاج أن المبالغ تأتي ضمن برنامج اجتماعي سيكون تحت إشراف رئيس الجمهورية.

يشار إلى أن مصادر كانت قد أكدت عقد اجتماع نهاية الأسبوع بين البنك الدولي ومنظمتي "الأعراف والشغالين" لإجراء مشاورات جديدة، والإعلان في أعقابها على قرارات ومبادرات جديد.

وأكد كل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والاتحاد العام التونسي للشغل خلال هذه الجلسة، التي تناولت الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي العام لتونس وخاصة المصاعب التي تعرفها البلاد، عزم المنظمتين الدفع نحو الخروج بالبلاد من المخاطر التي تواجهها جرّاء الأزمة الراهنة مؤكدين أهمية الاستقرار ودوره في تقدم البلاد ونموها، وفق المصدر ذاته.