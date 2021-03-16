محمد بن زايد في "عام الخمسين": التحدي أكبر والمنافسة أشد

دبي - محمود عبدالرازق - وقال بن زايد في تغريدة بحسابه على تويتر: "بمناسبة عام الخمسین نكمل فيه مرحلة حافلة بالإنجازات الاستثنائیة، ونبدأ مرحلة جدیدة، تعانق طموحاتنا فیها السماء، التحدي أكبر والمنافسة أشد، لكن إرادتنا وھمتنا وروح التحدي لدینا أقوى، شعبنا مصدر قوتنا".

وأضاف ولي عهد أبوظبي: "نرحب بالمبدعین ونمد أیدینا بالخیر والتعاون والسلام لكل دول العالم وشعوبه".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، عام 2021 "عام الخمسين" وذلك احتفاء بالذكرى الـ 50 لتأسيس الدولة.

وينطلق "عام الخمسين" رسميا في 6 أبريل/نيسان المقبل ويستمر حتى 31 مارس/آذار عام 2022.

وقال آل نهيان على ما أفادت به وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام): "إن عام الخمسين يشكل لحظة تاريخية في رحلتنا التي بدأت منذ الإعلان عن قيام دولة الإمارات في عام 1971 فهو احتفاء بالإرادة العظيمة والعزيمة القوية التي تحلى بها آباؤنا المؤسسون في بناء دولتنا والجهود التي بذلها أبناء الوطن حتى أصبحت دولتنا ولله الحمد إحدى أكبر الدول نمواً وتطوراً في العالم".

وثمن الرئيس جهود جميع الجنسيات التي أسهمت في بناء الإمارات مضيفا "أن عام الخمسين يشكل فرصة للتأمل في إنجازات الخمسين عاما الماضية في الوقت الذي نستعد فيه للانطلاق بكل ثقة في رحلتنا المقبلة".

الإعلان عن "عام الخمسين"، يصاحبه إطلاق مبادرات وفعاليات واحتفالات لمدة عام كامل، تحت إشراف لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات.