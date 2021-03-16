مصر.. نشر قرار حظر "برومات البوتاسيوم" على المخابز في الجريدة الرسمية

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "مصراوي" فقد نشر في الجريدة الرسمية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 31 لسنة 2021، والذي يحظر على أصحاب المخابز البلدية والسياحية والإفرنجية ومحلات الحلوى من العجين استخدام مادة "برومات البوتاسيوم" في إنتاج وصناعة المخبوزات والمعجنات.

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وكانت الحكومة المصرية قد حظرت في فبراير/ شباط الماضي استخدام مادة برومات البوتاسيوم بسبب آثارها الصحية الضارة، بل ومعاقبة مستخدميها ممن يخالفون القرار الجديد، الأمر الذي أثار التساؤلات حول المادة المحظورة التي تستخدم في مصر منذ عشرات السنوات.

وبرومات البوتاسيوم هي مادة مركبة كيميائيا تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والبوتاسيوم، وعرفت كمادة مسرطنة من الدرجة الثانية.

وتعتبر برومات البوتاسيوم هي أهم مفردة في عمل المخابز، من حيث كونها مادة محسنة للخبز، فعند إضافتها إلى الدقيق، يقوي العجين ويساعد على انتفاخ الخبز ويسرع عملية صنعه.

وقد اعتاد أصحاب المخابز المصرية استخدام برومات البوتاسيوم لتسريع عملية التخمير وإضفاء لون ذهبي على الخبز.

وهناك استخدامات اخرى لـ برومات البوتاسيوم، مثل تعقيم المياه وأدوات التجميل، وفي بعض المواد الغذائية كصناعة الجبن والبيرة وعجينة السمك ومادة الفيجيتار الخاصة باللحوم والدجاج.

ونظرا لأضرارها الكبيرة، أوقفت العديد من الدول حول العالم استخدام البرومات، بعد التوصل لتسببها في بعض المضاعفات الصحية، وإصابة المواطنين بالعديد من الأمراض مثل سرطان الغدة الدرقية والجهاز الهضمي والبروستاتا وتأثيرها على الكبد ومرضى القلب وضغط الدم، بجانب خطورتها على صحة الحوامل والأطفال، فهي واحدة من أهم العوامل التي تصيب الأطفال بالسمنة، لذلك حظرتها منظمة الصحة العالمية منذ عام 1993، مؤكدة أنها تؤدي إلى الإصابة بسرطان البروستاتا والجهاز الهضمي، وفقا لتقرير صادر عن موقع المنظمة العالمية.

يشار إلى أن المادة الثانية من قرار وزارة التموين المصرية، تؤكد أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 5 من القانون رقم 281 لسنة 1994 ما لم يكن هناك عقوبة أشد في القوانين الأخرى وفي جميع الأحوال تضبط مادة "برومات البوتاسيوم" موضوع المخالفة ويحكم بإعدامها.