زعيم عربي يثير تفاعلا واسعا بالظهور مع أحفاده... صورة

دبي - محمود عبدالرازق - وشارك ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس الاثنين، صورة عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي لحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهو يحتضن حفيديه، هند بنت محمد الشرقي ومحمد بن خالد آل نهيان.

وتقترب الصورة من حصد نصف مليون إعجاب عبر الحساب الرسمي لولي عهد دبي.

ووصفت صحيفة "البيان" الإماراتية صورة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، مع حفيديه بأنها "لحظة حانية".

وتفاعل العديد من متابعي ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مع الصورة التي شاركها لوالده حاكم دبي، وعبروا عن إعجابهم بجمال أحفاده، ودعوا الله أن يحفظهم.

​من ناحية أخرى، أعلن رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أن العام الحالي 2021 في دولة الإمارات "عام الخمسين"، وذلك احتفاء بالذكرى الـ 50 لتأسيس الدولة، إذ ينطلق عام الخمسين رسميا في 6 نيسان/ أبريل عام 2021 ويستمر حتى 31 مارس/ آذار عام 2022.

وبتلك المناسبة، غرد حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "عام الخمسين .. عام احتفاء بخمسين عاما شهدت أسرع مسيرة بناء في تاريخ الدول .. وأفضل مسيرة تنمية شهدتها المنطقة .. وأنبل رحلة لبناء الإنسان .. وهو أيضاً عام استعداد لخمسين قادمة .. خمسين عامرة بالخير .. عميقة في التأثير .. نموذجية في بناء أمل للمنطقة والعالم".