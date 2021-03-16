شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها اعتماد منصة «صحة».. خادم الحرمين يوافق على عددٍ من قرارات المجلس الصحي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، – حفظه الله – على عددًا من القرارات التي اتخذها المجلس الصحي السعودي، منها اعتماد منصة “صحة” كمنصة موحدة للتقارير الطبية وتبادلها بين القطاعات الصحية والجهات المعنية، وتكليف المركز الوطني للمعلومات الصحية بالتنسيق مع القطاعات الصحية لتصنيف التقارير وكيفية معالجتها.

كما وافق المقام السامي الكريم على التزام القطاعات الصحية بتطبيق الآلية الموحدة للاستبدال والإحلال للأدوية المعدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وقد صدرت الموافقة الكريمة أيضاً على قيام مجلس الضمان الصحي التعاوني بدراسة إضافة خدمات الرعاية الصحية المنزلية ضمن المنافع التي تغطيها وثيقة الضمان الصحي التعاوني مع إعطائها أولوية في الدراسة.

كما اشتملت الموافقة على اعتماد مبادرات الخطة التنفيذية لمشروع الاستفادة من الأجهزة والمعدات الطبية ذات التكلفة العالية التي ورد فيها أدوار محددة للقطاعات الصحية المقدمة للخدمة والجهات التشريعية من أعضاء المجلس الصحي السعودي بالإضافة إلى شركة (نوبكو)، وتضمنت مؤشرات أداء مرحلية.

يُشار إلى أن برنامج الاستفادة من الأجهزة والمعدات الطبية ذات التكلفة العالية ينبثق من إستراتيجية الرعاية الصحية في المملكة، وهو إحدى مبادرات المجلس الصحي السعودي لتحقيق هدف ” تحسين الكفاءة من الخدمات الصحية ” من برنامج التحول الوطني 2020.

وفي هذا الصدد رفع الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على دعمه اللامحدود للقطاعات الصحية خدمةً للوطن والمواطن، مؤكداً أن موافقة خادم الحرمين الشريفين –أيده الله – على القرارات التي اتخذها المجلس الصحي السعودي؛ تأتي تجسيداً للاهتمام بالقطاع الصحي في المملكة، وتسخير الإمكانيات كافة للارتقاء بمستوى وجودة أداء الخدمات الصحية.

كما أعرب الدكتور العازمي عن شكره وتقديره لمعالي رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وأعضاء المجلس الموقرين على اهتمامهم ودعمهم المتواصل للأمانة العامة للمجلس والمراكز الوطنية التابعة لها، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والمواطنين والمقيمين في المملكة.