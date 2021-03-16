منظمة الصحة العالمية: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا بنسبة 11%

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أفادت منظمة الصحة العالمية بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم بنسبة 11% الأسبوع الماضي.



وشددت المنظمة على أن هذا ليس وقت التخلي عن التدابير الصحية، الفردية والاجتماعية، لخفض انتقال المرض.

يأتي ذلك مع تأكيد خبراء منظمة الصحة العالمية على أهمية اللقاحات للحد من انتشار الإصابة، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على تدابير الصحة العامة والاجتماعية.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن ماريا فان كيرخوف، رئيسة الفريق التقني المعني بكورونا في منظمة الصحة العالمية القول :"حتى الآن، بالنسبة لطفرات الفيروس التي تثير الشواغل والمنتشرة في العالم، فإن تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية فعالة في الحد من انتقال المرض، وتدابير السيطرة على العدوى فعالة في خفض الانتقال، كما أن اللقاحات فعالة".

ومن المقرر أن يتم اليوم إجراء مناقشة بشأن لقاح أسترازينيكا بعدما توقفت المزيد من الدول عن استخدام اللقاح المضاد لكورونا كإجراء احترازي، بعد تقارير عن حدوث جلطات دموية لدى عدد من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.

وأشارت سوميا سواميناثان، كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، إلى أنه من بين 300 مليون جرعة أعطيت حول العالم حتى الآن من مختلف اللقاحات ضد كورونا لم يتم توثيق وفيات مرتبطة بأي لقاح.