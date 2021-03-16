مستخدمون: تطبيق التراسل المشفر سيغنال لم يعد يعمل في الصين دون استخدام شبكة افتراضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قال مستخدمون إن تطبيق التراسل المشفر سيغنال لم يعد يعمل في الصين دون استخدام شبكة افتراضية صباح اليوم الثلاثاء.



وباتت السلطات الإلكترونية في الصين صارمة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة مما وسع نطاق حظر التطبيقات ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في البلاد. كما تعذر الوصول إلى موقع سيغنال في الصين صباح اليوم الثلاثاء.

ولم يرد فريق سيغنال الإعلامي على طلب التعليق. كما لم يتسن الوصول إلى إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية للتعليق.

وشهد استخدام سيغنال زيادة كبيرة في مختلف أرجاء العالم بعد السادس من يناير (كانون الثاني) عندما قام تطبيق واتس اب بتحديث شروط الخصوصية، واحتفظ بالحق في مشاركة بيانات المستخدم مع شركة فيسبوك والوحدات التابعة لها.