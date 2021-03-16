شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم ثوب الكعبة وتلميع حجر إسماعيل ومقام إبراهيم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، أعمال تعقيم وتطهير واسعة فى المسجد الحرام وما تحويه من مقدسات للحفاظ على قاصدى الحرم، ويستخدم عمال رئاسة الحرمين في أعمالها أحدث التقنيات العالمية.

وفى هذا الصدد، نشر الحساب الرسمي لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، صور لجانب جديد من تطهير المسجد الحرام ومقدساته.

وظهر في الصور جانب من عملية تنظيف سطح الكعبة، وتطهير وتعقيم ثوب الكعبة المشرفة، وتطهير وتلميع حِجرِ إسماعيل عليهِ السلام، وفوانيس الحجر، والشاذروان، والملتزم، وتطييب الحجر الأسود، والركن اليماني، ومقام سيدنا إبراهيم عليهِ السلام.



تطهير الكعبة



اعمال التطهير فى الحرم

وذكر محمد بن مصلح الجابري، وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية، أن الوكالة تستخدم أجهزة وتقنيات حديثة من أجل المحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية، والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة بشكل خاص، والمسجد الحرام بشكل عام خلال مدة زمنية لا تتجاوز 20 دقيقة، عبر فريق وطني فني مختص، وهي أعمال دورية تقوم بها الرئاسة وفق جدول زمني وتستخدم فيها أحدث التقنيات للتنظيف.



اعمال النظافة فى سطح الكعبة



جانب من العمل



اعمال التنظيف

وأكد الجابري، أن وكالة الشئون الفنية والخدمية جلبت مواد خصيصاً للمسجد الحرام، ويتم تجهيز العمالة والمواد والأدوات اللازمة لأعمال التطهير، والتأكد من تواجد المشرفين والمراقبين، والمعدات التي ستستخدم داخل المنطقة المحيطة بالكعبة المشرفة قبل التطهير، ثم يستخدم ماء الورد لتعطير الملتزم والحجر الأسود والركن اليماني ومقام سيدنا إبراهيم، وفق الموقع الرسمي لرئاسة الحرمين.



جانب من اعمال النظافة



صور للكعبة

وفى وقت سابق، نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، مجموعة صور بعنوان "معاً محترزون"، توثق كيفية تنظيم أداء الصلوات والشعائر داخل المسجد الحرام فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد منذ بدايتها وحتى الآن، وذلك حينما فرغ الحرم المكى من المصلين تمامًا فى بداية الجائحة، وصولًا لإعادة الصلوات وأداء فريضة العمرة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشى العدوى بين المصلين.



نظافة سطح الكعبة